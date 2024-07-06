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سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 6-7-2024 في البنوك

كتب:

أميرة سعد
08:03 ص | السبت 06 يوليو 2024
سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 6-7-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصري، وترصد «الوطن» سعر صرف الدرهم الإماراتي، وفقا لعدد من مواقع البنوك العاملة في مصر عبر الانترنت. 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري حوالي 12.96 جنيه للبيع، و13 جنيها للشراء. 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

 سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري حوالي 13 جنيها للبيع، و12.99 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

 سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر حوالي 13 جنيها للبيع، و12.99 جنيه للشراء. 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

 سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة حوالي 13 جنيها للبيع، و12.99 جنيه للشراء.

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بقلم أميرة سعد