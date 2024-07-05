شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم 5-7-2024 في البنوك، استقرارا ملحوظا بكل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، إذ بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 13.07 جنيه للشراء، ونحو 13.09 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم 5-7-2024 في البنوك، وفقا لآخر تحديث عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدرهم اليوم في البنك المركزي

لامس سعر الدرهم اليوم في البنك المركزي المصري نحو 13.05 جنيه للشراء، ونحو 13.09 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 13.07 جنيه للشراء، ونحو 13.09 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 13.07 جنيه للشراء، ونحو 13.08 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإمارتي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدرهم الإمارتي في بنك الإسكندرية نحو 13.04 جنيه للشراء، ونحو 13.08 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة نحو 13.04 جنيه للشراء، ونحو 13.05 جنيه للبيع.