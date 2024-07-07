سعر الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الأحد 7-7-2024

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 7-7-2024 في بداية التعاملات اليومية بالبنوك، وترصد السطور التالية سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية، وفق آخر تحديثات أعلنتها مواقع البنوك عبر الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.08 جنيه للبيع، و13.05 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 13.07 جنيه للبيع، و13.06 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 13.07 جنيه للبيع، و13.06 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة نحو 13.06 جنيه للبيع، و13.08 جنيه للشراء.