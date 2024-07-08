الإسعافات الأولية لهبوط ضغط الدم.. لحظات بتفرق في حياة المريض

هبوط ضغط الدم، أو انخفاضه عن المعدلات الطبيعية، من الحالات الطبية الشائعة التي قد تسبب مضاعفات خطيرة إذا لم يتم التعامل معها بشكل سريع وصحيح، ونظرًا لأهمية الدقائق الأولى في إنقاذ حياة المريض، فيمكن الإشارة إلى أهم الإسعافات الأولية لهبوط ضغط الدم.

ما هو هبوط ضغط الدم؟

أولًا هبوط ضغط الدم هو انخفاض قراءة ضغط الدم عن 90/60 ملليمتر زئبقي لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، أو عن 100/60 ملليمتر زئبقي لدى الأشخاص الأصغر سنًا، حسب ما ورد على موقع «مايو كلينك» الطبي.

وتشمل أعراض هبوط ضغط الدم الشعور بالدوار أو الدوخة، الغثيان، الصداع، ضعف التركيز، الإرهاق، الشعور بالبرودة، سرعة ضربات القلب، ضيق التنفس، وفقدان الوعي في بعض الحالات الشديدة.

أسباب هبوط ضغط الدم

وهناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى هبوط ضغط الدم، منها:

- قلة السوائل في الجسم، مثل الجفاف الناتج عن الإسهال أو القيء أو التعرق المفرط.

- النزيف الحاد الناتج عن الإصابات أو العمليات الجراحية.

- تناول بعض الأدوية، مثل أدوية ضغط الدم وبعض مضادات الاكتئاب، قد تسبب هبوط ضغط الدم كأثر جانبي.

- بعض الحالات الطبية، مثل أمراض القلب أو الغدة الدرقية، قد تؤدي إلى هبوط ضغط الدم.

- هبوط ضغط الدم شائع خلال الحمل، لا سيما في الثلث الثالث.

- ردود الفعل التحسسية الشديدة قد تسبب هبوط ضغط الدم.

الإسعافات الأولية لهبوط ضغط الدم

وعند ملاحظة أي من أعراض هبوط ضغط الدم على نفسك أو على شخص آخر، فاتبع أهم الإسعافات الأولية لهبوط ضغط الدم، وهي:

- اتصل بالإسعاف أو توجه إلى أقرب قسم طوارئ.

- ضع الشخص المصاب على ظهره على سطح مستو، مع رفع الساقين عن مستوى القلب.

- خفف من ضغط الملابس الضيقة حول الصدر والبطن.

- شرب الماء أو عصير الفواكه ببطء، مع تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول.

- ساعد الشخص على التحرك ببطء عند الجلوس أو الوقوف من وضعية الاستلقاء.

- راقب علامات تحسن أو تفاقم الأعراض، وأخبر الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية بأي تغييرات.

نصائح للوقاية من هبوط ضغط الدم

ويمكن الوقاية من هبوط ضغط الدم من خلال اتباع النصائح التالية:

- حافظ على ترطيب جسمك بشرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم.

- اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا غنيًا بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

- قلل من استهلاك الملح في طعامك.

- ممارسة الرياضة بانتظام تُساعد على تحسين ضغط الدم.

- قلل من تناول الكافيين والكحول، حيث يمكن أن يُسببا هبوط ضغط الدم.

- إذا كنت تتناول أدوية لضغط الدم أو أي أدوية أخرى، فتأكد من تناولها بانتظام حسب تعليمات الطبيب.

- قياس ضغط الدم بانتظام، خاصة إذا كنت تعاني من عوامل خطر لارتفاع ضغط الدم أو هبوطه.