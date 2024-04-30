طرق للتخلص من الوزن الزائد بدون ممارسة الرياضة.. ابعد عن التوتر

مشكلة الوزن الزائد، يعاني منها الكثير من الأشخاص، خاصة مع دخول فصل الصيف، ودائماً ما ترتبط فكرة انقاص الوزن بممارسة الرياضة لحرق الدهون، فكشفت صحيفة «times of india» عن بعض الطرق التي يمكن اتباعها، للتخلص من الوزن الزائد، دون ممارسة الرياضة أو الذهاب للصالات الرياضية.

شرب كميات كبيرة من المياه

تعد المياه من أهم العناصر التي يتم اللجوء إليها، للتخلص من الوزن الزائد، فهي تحافظ على رطوبة الجسم، وتعمل على تنظيم عملية الهضم، كما تقلل الشعور بالجوع، كما تعمل على تعزيز نسبة الحرق.

تنظيم مواعيد النوم

تنظيم مواعيد النوم من أهم العوامل التي تساعد على خسارة الوزن، يجب على الإنسان الطبيعي النوم من 7 إلى 8 ساعات يومياً، قلة النوم تؤدي إلى عدم انتظام في مستوى الهرمونات، وتزيد من الرغبة في تناول الطعام، وبالتالي تكون النتيجة زيادة الوزن.

التخلص من التوتر والقلق

يساهم التوتر والقلق في زيادة الوزن بشكل كبير،هناك بعض الأشخاص تلجأ لتناول الطعام، للتخلص من التوتر والقلق، لذا ينصح بزيادة التأمل وممارسة بعض الأنشطة التي تساعدهم في التخلص من هذا الشعور للحصول على نتيجة أفضل للحصول على وزن مثالي.

نظام غذائي صحي

يجب عدم الإفراط في تناول المأكولات التي تحتوي على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية، والاعتماد على تناول الأكل الصحي، الذي يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها، كما يجب عدم الإكثار في تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات، واستبدالها بالفواكه والخضروات، بالإضافة لتقسيم عدد الوجبات على مدار اليوم.