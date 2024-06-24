نوع من الخضروات يساعد على خفض ضغط الدم وحماية القلب.. احرص على تناوله

ارتفاع ضغط الدم، أحد أكثر أمراض القلب والأوعية الدموية شيوعاً وخطورة على الجسم، ويطلق عليه «القاتل الصامت»، كونه قد يصيب المريض لسنوات عديدة دون الشعور بأعراضه، حسب ما ذكره موقع Heathline الطبي.

وفي إطار هذا، نوضح نوع من الخضار يساعد على خفض ضغط الدم والكوليسترول.

خضار يساهم في خفض ضغط الدم

فوائد عديدة يحققها الشمندر أو البنجر لجسم الإنسان، على رأسها مساهمته في خفض ضغط الدم والكوليسترول، مع تعزيز إمكانات مكافحة السرطان، وفق ما كشفته الدكتور سوراج كوكاديا، من هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، إذ ثبت أن النترات الغذائية في البنجر تعمل على خفض ضغط الدم مركزيا.

وتضيف كوكاديا، أن الجسم يقوم بتحويل النترات إلى أكسيد النيتريك، وهو الجزيء الضروري لتوسيع الشرايين وخفض ضغط الدم، وأكد الباحثون أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشمندر تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول، ما يحمي الإنسان من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية، وفق الموقع الطبي.

توفق الدم بصورة سليمة

من جانبه قال الدكتور محمد الحوفي، استشاري التغذية خلال حديثه لـ «الوطن»، إن البنجر يعمل على تدفق الدم بصورة سليمة إلى الدماغ ما يؤدي إلى تحسين عملية الإدراك، وكذا تحسين استخدام الأكسجين في الجسم، ما يرفع من كفاءة الأداء العضلي ويقي من الإلتهابات والأمراض المزمنة.

ويمكن السيطرة على ارتفاع ضغط الدم من خلال اتباع مجموعة من النصائح، كالتالي: