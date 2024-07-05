بعد إصابة هاجر أحمد.. 6 أسباب تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم

وضعت النجمة هاجر أحمد عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام منشورا بإصابتها بوعكة صحية، نقلت على إثرها إلى المستشفى، لتطلب من متابعيها الدعاء لها بالشفاء، بعد وضعها على أجهزة التنفس لإصابتها بانخفاض ضغط الدم.

وعلى غرار ذلك يمكن التحذير من 6 أسباب تؤدي إلى الإصابة بانخفاض ضغط الدم مثل ما حدث مع النجمة هاجر أحمد وفقًا لموقع «مايو كلينك» ويمكن إيضاحها في التقرير التالي..

9 أسباب تؤدي إلى الإصابة بانخفاض ضغط الدم

يمكن الإشارة إلى أن المصاب يشار إليه بأنه مصاب بانخفاض ضغط الدم، في حالة انخفضت القراءة لأقل من 90 ملم بالنسبة إلى الرقم العلوي الذي يدل على مقياس الضغط الانقباضي، أو 60 ملم في الرقم السفلي الذي يدل على مقياس الضغط الانبساطي.

و تتنوع أسباب انخفاض ضغط الدم ما بين الجفاف والحالات الطبية الخطيرة، والتي تختلف وفقًا لنوع انخفاض ضغط الدم المصاب به الشخص، على غرار إصابة النجمة هاجر أحمد، ويمكن أن تتنوع الأسباب على النحو التالي:

الحمل، وذلك راجع إلى زيادة عدد التغيرات التي تطرأ على المصاب ما يعمل على تمدد الأوعية الدموية والتسبب في هبوط مستويات ضغط الدم.

الحالات المَرضية للقلب وصماماته، فمن الممكن أن تؤدي النوبة القلبية وانخفاض معدل ضربات القلب بشكل حاد إلى انخفاض ضغط الدم.

اضطرابات الغدد الصماء قد تؤدي إلى هبوط مستويات ضغط الدم.

يتسبب نقص سكر الدم أو الإصابة بالسكري في بعض الأحيان إلى انخفاض ضغط الدم.

الجفاف عندما لا يتوفر الماء في الجسم بالقدر الكافي، يؤدي ذلك بدوره إلى الإصابة بانخفاض ضغط الدم.

فقدان الدم.. يؤدي فقدان الكثير من الدم في حالات مثل النزف الناتج عن إصابة أو النزيف الداخلي إلى تقليص كمية الدم في الجسم، ما يؤدي بدوره إلى الانخفاض الحاد في ضغط الدم.

العَدوى الحادة أو تلك التي تعرف بـ«الإنتان الدموي» يمكن أن تؤدي إلى انخفاض مميت في ضغط الدم، ويُسمى الصدمة الإنتانية.

التفاعل التحسُّسي الحاد، ومن أعراضه الهبوط المفاجئ والشديد في مستوى ضغط الدم.

نقص العناصر المُغذية في النظام الغذائي، مثل فيتامين B-12 وحمض الفوليك والحديد، يؤدي إلى منع الجسم من إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، وبالتالي الإصابة بانخفاض ضغط الدم.

ومن جانبها أكدت هيئة الدواء المصرية عبر صفحتها الرسمية، إلى أن انخفاض ضغط الدم له العديد من الأسباب تتضمن الإصابة بمشكلات القلب، والغدد الصماء، كما أن فترة الحمل وبعض الأدوية ونقص التغذية أحد أهم الأسباب في انخفاض ضغط الدم.

وأشارت الدكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية العلاجية، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مريض ضغط الدم المنخفض يجب عليه تناول أطعمة مالحة دون إفراط لضبط الضغط.