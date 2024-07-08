وظائف سائقين برواتب مُجزية.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم

كشفت موقع توظيف مصر حاجة إحدى شركات القطاع الخاصة، المٌتخصصة في مجال الأغذية إلى سائقين، للعمل لديها، برواتب وحوافز مُجزية، للحاصلين على المؤهلات المتوسطة.

مُتطلبات الوظيفة

يقع مقار العمل في عدد من المناطق في محافظة الجيزة، بشرط أن يتوفر فيه المتطلبات التالية:

- دراية بخطوط السير.

- الحصول على مٌؤهل متوسط.

- إجادة استخدام تطبيقات الـGPS.

- حسن المظهر والتعامل مع العملاء.

- قرب محل الإقامة من مدينة السادس من أكتوبر.

- خبرة من سنة إلى 3 سنوات.

- أن يمتلك رخصة قيادة درجة ثالثة.

- الجنس المطلوب: ذكور.

- السن المطلوب: من 21 إلى 45 سنة.

مميزات الوظيفة

يحصل المقبول بتلك الوظيفة على راتب أساسي يتراوح بين 5 آلاف و6 آلاف جنيه، بالإضافة إلى المميزات التالية:

- يُحتسب الوقت الإضافي.

- توفير مواصلات (نوفر وسيلة مواصلات على حساب الشركة).

- تأمينات صحية.

- تأمينات اجتماعية.

يمكنك التقديم على الوظيفة من خلال الدخول على رابط التقديم من هنا، ثم الضغط على «تقدم للوظيفة» وإدخال البيانات المطلوبة، بعد تسجيل الدخول في الموقع.