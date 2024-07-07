وظائف شاغرة بدون مؤهلات براتب يصل 8 آلاف جنيه.. الشروط ورابط التقديم

كشف موقع التوظيف «فرصنا»، التابع لوزارة التضامن، عن حاجة إحدى المطاعم الكبرى إلى تعيين مجموعة طهاة، بمرتبات مُجزية تصل إلى 8 آلاف جنيه شهريا، بالإضافة إلى الحوافز، بدون اشتراط لأي مؤهلات.

شروط الوظيفة

يشترط فيمن يتقدم على الوظيفة أن يتوفر فيه الشروط التالية:

- سو شيف يشترط خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

- أن يكون من سكان القاهرة أو الجيزة.

- السن المطلوب من 18 إلى 35 سنة.

المؤهل المطلوب، أن يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

- ساعات العمل: 9 ساعات شيفتات متغيرة (8 ساعات عمل وساعة راحة).

- أيام العمل: 6 أيام في الأسبوع.

مميزات الوظيفة

يحصل المقبول بتلك الوظيفة على عدد من المميزات، وهي:

راتب مجزٍ يتراوح بين 5 آلاف و8 آلاف جنيه.

حوافز تصل إلى 500 جنيه.

تأمينات اجتماعية.

وجود فرص للترقي.

وزيادات سنوية.بدل إضافي.

إجازات سنوية.

اكتساب خبرة في مختلف أقسام المطبخ.

يمكنك التقدم على الوظيفة من خلال الدخول على موقع توظيف مصر من هنا، ثم اختيار الوظيفة، والضغط على «تقدم للوظيفة» وإدخال البيانات المطلوبة، بع تسجل الدخول في الموقع.