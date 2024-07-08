منطقة الدقهلية الأزهرية تعلن توافر وظائف جديدة.. ما الشروط؟

أعلن الدكتور محمد رشوان رئيس المنطقة الأزهرية بالدقهلية حاجة المنطقة لشغل وظيفة قائم بعمل موجه لغة عربية (3 موجهين) بإدارة ميت غمر التعليمية الأزهرية، ندبًا لتسيير الأعمال بصفة مؤقتة، لحين شغلها بالطرق القانونية.

شروط التقديم في وظائف أزهرية الدقهلية

وأوضح أنه جرى وضع عدد من الشروط المحددة لشغل الوظيفة كما يلي:

- الحصول على مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلى شهادة إجازة التأهيل التربوي.

- أن يكون المتقدم على درجة (معلم أول أ) على الأقل.

- ألا يكون محالًا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له جزاء بالخصم أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوها.

- أن يكون على رأس العمل حتى تاريخه.

- الحصول على تقريرين سنويين بمرتبة فوق المتوسط على الأقل.

- تطبيق القرار رقم 250 لسنة2013

اوراق التقديم لوظائف المنطقة الأزهرية بالدقهلية

وحددت المنطقة الأزهرية الأوراق المطلوبة من أجل التقديم وهي:

- طلب مستوفٍ للبيانات

– بيان حالة

- صورة من خطاب اجتياز الكادر

– صورة من بطاقة الرقم القومي.

وشدد على أنه لا يُنظر إلى الطلبات التي لم تتوفر فيها جميع الشروط ولا التي تُقدم بعد انتهاء موعد الإعلان، وتقدم الطلبات بالإدارة التابع لها لمدة عشرة أيام بداية من 7 يوليو، وعلى الإدارة إخطار جميع المعاهد التابعه لها.