وظائف خالية في مجال المبيعات برواتب مجزية وعمولة.. قدم الآن

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن وظائف شاغرة بإحدى الشركات، بالتعاون مع «مايكروسوفت» ومؤسسة «كير مصر» من خلال مبادرة توظيف مصر، في إطار الحرص على توفير فرص عمل مناسبة، والقضاء على البطالة.

تستعرض «الوطن» تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح لشركة مُخصصة للاستشارات، من حيث التخصصات المطلوبة والمميزات، وشروط التقديم وكيفية التقديم، التي تأتي على النحو التالي:

الوظائف المطلوبة

تطلب الشركة شباب للتعين مندوب مبيعات، لأداء المهام التالية:

- استقطاب العملاء وترويج المنتجات.

- بناء العلاقات المستدامة.

- تحقيق أهداف المبيعات.

- تغطية العملاء.

- شرح المنتجات.

- حل مشاكل العملاء.

- تدريب الموظفين الجدد.

شروط الوظيفة

يشترط للقبول في الوظيفة توفر الآتي:

- مؤهل عالٍ.

- مطلوب ذكور وإناث.

- الحد الأقصى للسنة 38 سنة.

- خبرة أو بدون خبرة.

- يفضل خبرة في المبيعات.

أماكن العمل

يعمل المقبولين في الوظائف بالقاهرة والإسكندرية.

المميزات والحقوق:

يحصل المقبولين في الوظائف على المميزات التالية:

- الراتب 7500، وبدل مواصلات وعمولة.

- ساعات العمل 8 ساعات.

- إجازة أسبوعية يوم الجمعة.

كيفية التقديم للوظائف

للتقدم على الوظائف يرجى ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/wmJEW6hrsc

والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد الآتي:

يقام اليوم التوظيفي غدا الثلاثاء 9-7-2023، من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 4 مساءًا، بالمعادي 77 طريق مصر حلوان الزراعي، بجوار مستشفى علاء عزت، بالقرب من محطة مترو حدائق المعادي.

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