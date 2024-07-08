محافظ المنيا يتابع نتائج حملات المرحلة الأولى للموجة 23 لإزالة التعديات

تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الاثنين من داخل مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للمحافظة حملات المرحلة الأولى من الموجة 23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة والبناء المُخالف بكل مراكز ومدن المحافظة، المقرر استمرارها حتى 26 من الشهر الجاري.

متابعة ورصد أي حالات بناء مخالف

شدد محافظ المنيا اللواء عماد كدواني على التعامل بكل حسم مع كل أشكال التعديات، مؤكداً اهتمام القيادة السياسية بملف التعديات ووضعه على رأس أولويات الحكومة لما له من أهمية قصوى حفاظاً على موارد ومقدرات الوطن والتصدي لكل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مُشدداً على رؤساء المراكز والمُدن وكُل الجهات المعنية بالتنسيق الدائم لمُتابعة ورصد أي حالات بناء مُخالف والتعامل الفوري معها في المهد، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.

تأمين احتياجات المواطنين من المياه

وفى سياق متصل، تابع اللواء كدواني، مع رئيس مركز مغاغة عملية إصلاح الكسر المفاجئ بخط المياه الرئيسي بقطر «800 مم» الواقع خارج محطة الصعايدة بمدينة مغاغة والمسؤولة عن تغذية مركزي العدوة ومغاغة والقرى التابعة، مُكلفاً رئيس الوحدة المحلية لمركز مغاغة ومسؤولي شركة المياه بالتواجد المستمر لسرعة الانتهاء من الإصلاح، حيث جرى الدفع بعدد 2 حفار و4 سيارات كسح لشفط المياه، والدفع بعدد من سيارات المياه النقية لتأمين احتياجات المواطنين من المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.