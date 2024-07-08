رئيس الشعب الديمقراطي: بيان «مدبولي» ليس روتينيا ووصل لقلوب المواطنين

علق خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، على بيان الدكتور مصطفى مدبولي اليوم أمام البرلمان لعرض خطة الحكومة الجديدة، مُؤكدا أن بيان الحكومة ليس خطابا رُوتينيا أو مُجرد عبارات، مُشددًا على أن بيان مدبولي كلام وتفعيل ومنهج وطريق واضح ومنطقي.

عمل الحكومة الجديدة يكفل النجاح

وأوضح «فؤاد»، خلال مداخلة لبرنامج «الساعة 6»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على «قناة الحياة»، أن الطريق الواضح المنطقي لعمل الحكومة الجديدة يكفل النجاح لها، مؤكدًا أنه لا توجد صحة أو تعليم أو حياة بشكل عام إلاً لو هناك حماية للأمن القومي المصري، واتخاذ إجراءات لحماية حُقوقنا في المياه، وتقوية الجيش وتسليحه واتخاذ إجراءات حقوقنا في مياه نهر النيل.

مصر نجحت في بسط الأمن والأمان في كل رُبوع البلاد

وشدد على أن هذا البيان الذي ألقاه مدبولي حمل منطقية حقيقة وجعله يصل لقلوب الشعب وهذا البيان وضع محور الأمن القومي المصري في الصدارة؛ لأنه مُستقبل وحياة مصر، ويؤكد أن مصر نجحت في بسط الأمن والأمان في كل رُبوع البلاد والقضاء على الإرهاب، مُتابعًا: «الحكومة الجديدة بدأت علمها مُؤمنة وبلا إرهاب ومٌعدة للانطلاق».