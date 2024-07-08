«الحرية المصرى»: بيان الحكومة أمام البرلمان تضمن رؤية شاملة

قال حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود؛ إن بيان الحكومة الذي عرضه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمام مجلس النواب؛ تضمن رؤية شاملة للملفات التي تشغل اهتمامات المواطنين؛ وفي مُقدمتها حماية الأمن القومي؛ وبناء الإنسان واقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات؛ وتحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.

توصيات الحوار الوطنى

وقال ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري، في بيان له، إن برنامج الحكومة جاء تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوصيات الحوار الوطني؛ ويتضمن أولويات المرحلة الراهنة وآليات العمل خلال الفترة القادمة؛ لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق تطلعات المواطنين؛ وتحسين مُستوى المعيشة؛ من خلال العمل على ضبط الأسواق؛ و مواجهة ارتفاع الأسعار؛ وإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء.

وأوضح ممدوح محمود أنه يجب على الحكومة الالتزام بتنفيذ تعهداتها أمام مجلس النواب وفقا للجداول الزمنية المحددة؛ لكي تٌعيد بناء الثقة مع المواطنين.

تحقيق الأمن القومى

وأكد أن العمل على تحقيق الأمن القومى بمفهومه الشامل على رأس أولويات الحكومة؛ بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود؛ ومُواجهة التهديدات الداخلية والخارجية وتعزيز دور مصر في المحيط العربي والدولي؛ وأن أمن مصر المائي وأمن الطاقة والأمن السيبراني جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومى.

وأشار رئيس حزب الحرية المصري إلى أن برنامج الحكومة تضمن رُؤية استراتيجية مُتكاملة لبناء الإنسان؛ من خلال توفير مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مُستوى معيشة المواطنين، والعمل على التمكين الاقتصادي للأسر؛ والاهتمام بتطوير التعليم والصحة.

وتابع أن المحور الاقتصادي تضمن بناء اقتصاد جاذب للاستثمار، وقادر على مُواجهة التقلبات والتغيرات العالمية وتمكين القطاع الخاص، وضبط الأسعار والحد من التضخم وتوفير حياة كريمة للمواطنين.