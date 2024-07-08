عضو بـ«النواب»: برنامج الحكومة يستهدف المشاكل الاقتصادية والتحديات الاجتماعية

علق النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على بيان الحكومة الجديدة أمام البرلمان اليوم، موضحًا أن ما جاء في بيان الدكتور مصطفى مدبولي كان بناءًا على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أن مصر مستمرة في تخطي التحديات الاقتصادية والاجتماعية، منوهًا بأن الأمن القومي المصري والتحديات التي تمر بها مصر والمنطقة جاء كأولوية في بيان رئيس الوزراء اليوم.

برنامج الحكومة ركز على المشاكلات

وشدد خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن برنامج الحكومة ركز على المشاكل الاقتصادية والتحديات الاجتماعية التي تمر بها مصر، والعمل على تقليل فجوة الدين العام والنهوض بمنظومة الاقتصاد وخلق فرص عمل للشباب واستكمال بناء البنية التحتية.

وأشار إلى أن النواب استقبلوا بيان الحكومة اليوم لكنهم في حالة ترقب لتنفيذ الوزارة لهذه الرؤية، وخلال الـ10 أيام الماضية تدرس اللجنة المُشكلة بيان رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أنه سيكون لهم دور لمراقبة تنفيذ هذا البرنامج.