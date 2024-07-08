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قصواء الخلالي: بيان الحكومة تاريخي ويعكس صورة مصر الحقيقية

كتب:

محمد عزالدين
10:11 م | الإثنين 08 يوليو 2024
قصواء الخلالي

قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن جلسة مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للاستماع إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تاريخية وتعكس صورة مصر الحقيقية.

وأضافت الخلالي، خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على فضائية سي بي سي، أن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم هي الميثاق بيننا وبين الحكومة، منوهة بأن المصريين مستبشرين خير من الحكومة الجديدة.

ولفتت إلى أن تأكيد رئيس الوزراء في بيان الحكومة اليوم على استمرار دعم ملف الحماية الاجتماعية والمشروعات التنموية رسالة إيجابية للمصريين.

وأوضحت الخلالي، أن تأكيد بيان برنامج الحكومة الجديدة على التواصل السياسي رسالة من القيادة بمواصلة الانفتاح السياسي.

وأشارت إلى أن المصريين سيقفوا بجانب الدولة المصرية خلال هذه الفترة، لافتة إلى أن الحكومة بدأت عملها على أرض الواقع، منوهة بأن رسالة تسليم وتسلم الوزراء إيجابية بعيدة عن أي صراع تنفيذي.

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