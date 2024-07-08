النائبة عفاف زهران: بيان الحكومة أمام البرلمان تركز حول تحسين معيشة المواطن

قالت النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة، إن بيان الحكومة أمام المجلس كان جيدا في التركيز في المقام الأول على رضاء المواطن وتحسين ظروفه المعيشية ليكون الركيزة الأساسية التي تتمحور حولها جهود الدولة، ويعتبر ذلك تطورا واضحا في خطاب الحكومة ورؤيتها كما أن البيان، في يعكس شكلها المختلف عن سابقتها، سواء من حيث اختيارات الوزراء أو إعادة هيكلة بعض الوزارت من خلال سياسة الدمج.

تحديات تواجه الحكومة الجديدة

وقالت زهران في تصريحات اليوم، إن التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة تختلف عن التحديات التي كانت تواجه السابقة في بداية توليها الإدارة، فاليوم تواجه الحكومة تحديات اقتصادية أكبر تتعلق بالحاضر مثل أزمة انقطاع الكهرباء والمستقبل والذي يتمثل في كيفية بناء اقتصاد قوي ومستدام يستطيع تجنب الآثار الجانبية التي قد يتعرض لها، كما حدث مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، هذا بالإضافة إلى التهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري بسبب عدم الاستقرار في المنطقة، وتغير الخريطة السياسية في العالم.

رؤية شاملة مستدامة

وأشارت إلى أن البيان عرض رؤية شاملة مستدامة من قبل الحكومة في كل المجالات مع التركيز على بناء الإنسان من خلال سياسات الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، وتمكين الشباب والمرأة، والإسكان والمرافق، معربة عن أملها أن يتحقق بالشكل المطلوب.

وشددت على أن الحكومة الجديدة عليها أن تدرك مدى المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتقها، وأن تسعى لتوفير كل الاحتياجات الأساسية للمواطنين بشكل مدروس ليضمن تحقيق الاستمرارية.

وأعربتها عن أملها في تحقيق الحكومة الجديدة أهدافها وثقتها في قدرة الدولة المصرية على التغلب على كل التحديات بتكاتف وتعاون كل مؤسسات الدولة مع بعضها البعض.