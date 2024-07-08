«ICare» «جوع ولّا تعب؟!».. حل سحري لمعرفة سبب بكاء الرُّضع

تطبيق «ICare» هو منصة مبتكرة مخصصة لدعم الأهالي في رعاية أطفالهم، مستفيداً من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، كان فكرة 10 من طلاب كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، حيث يتيح التطبيق تحليل بكاء الأطفال الرُضع بدقة عالية باستخدام خوارزميات التعلم العميق، ما يساعد الأهل على فهم الأسباب المحتملة للبكاء مثل الجوع أو التعب أو الوجع وهكذا، وبالتالي الاستجابة بشكل أسرع وأكثر فاعلية لاحتياجات أطفالهم.

تطبيق «ICare» حل سحري لمعرفة سبب بكاء الرُّضع

يتضمن تطبيق «ICare» برنامج علاج بالنطق مثلما يحكي عبدالرحمن البدوي، أحد طلاب المشروع: «حيث يمكن للأطفال التفاعل مع مستويات متعددة تهدف لتحسين مهاراتهم اللغوية والنطقية، ويسمح النظام بتسجيل الصوت وتحليل التلعثم باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي، ما يوفر تقييمات دقيقة وتعليقات بناءة تساعد في تحسين قدرات الأطفال».

يقدم التطبيق مساعداً ذكياً يوفر نصائح وإرشادات يومية متعلقة بالرعاية الصحية والإسعافات الأولية، وفقاً لما ذكرته ندى أيمن، إحدى طالبات المشروع: «التطبيق يقدم مساعداً ذكياً يوفر نصائح وإرشادات يومية متعلقة بالرعاية الصحية والإسعافات الأولية، ما يدعم الأهل في تقديم أفضل رعاية ممكنة لأطفالهم، والمنصة التفاعلية للتطبيق تتيح للأهالي التواصل وتبادل النصائح والخبرات، ما يعزز من شعور المجتمع والدعم المتبادل».

التعزيز من جودة الحياة الأسرية

وتشير يمنى عبدالمنعم الغنام، إحدى طالبات المشروع، إلى أنّ التطبيق مبنى باستخدام تقنيات FastAPI وMongoDB، ما يضمن أداءً موثوقاً وتجربة مستخدم سلسة، مع كفاءة فى معالجة البيانات وتخزينها، ليكون بذلك حلاً شاملاً وفعّالاً لرعاية الأطفال، يلبي احتياجات الأهل اليومية ويعزز من جودة الحياة الأسرية.

لاقى مشروع التخرُّج إشادات كبيرة من قيادات الجامعة، وعلى رأسها الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الذي عبّر عن سعادته بمشروع «ICare» الذي نفذه طلاب كلية الذكاء الاصطناعي لهذا العام، مما يعود بالنفع على البشرية، مشيراً إلى أنّ كلية الذكاء الاصطناعي تعمل على تحقيق مكانة دولية متميزة في مجالها، لتواكب التطور السريع في هذا المجال، وتؤهل لوظائف المستقبل.