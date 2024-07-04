إطلاق برنامج «مصر لتنظيم الأسرة» لنشر الوعي بين طلبة جامعة كفر الشيخ

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة، بكلية الزراعة، برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ.

نشر الوعي بين طلبة الجامعة بقضايا المجتمع

وأكد رئيس الجامعة، حرص جامعة كفر الشيخ على تنفيذ هذه الفعاليات من منطلق الدور الرائد الذي تقوم به الدولة المصرية في الاهتمام بنشر الوعي بين طلبة الجامعة بقضايا المجتمع، حيث تم إطلاق النسخة الثالثة من المسابقة الشبابية 2024، للمساهمة في إتاحة الفرصة للشباب المُبدعين لعرض مواهبهم وإمكانياتهم في مختلف المجالات، موضحاً أنّه قُدم للبرنامج عدد 11 مبادرة مجتمعية حول قضايا السكان وتنظيم الأسرة والصحة الانجابية، وعدد 10 مشروعات لتمكين الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال الصحة والسكان، وشهد البرنامج أيضاً مشاركة طلبة الجامعة من مبادرة «قادرون باختلاف»، وكان لهم آثر بارز في المشروعات.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنّ من شروط المشاركة في المشروعات أنّ يكون الفريق مكوناً من 3 إلى 5 أفراد، وتتراوح أعمارهم من 18 إلى 24 عاماً، وإثبات سجل للمشاركة المدنية أو التطوع أو التحاق في أي نشاط مجتمعي غير أكاديمي إن وُجد، والاستعداد للالتزام ببرنامج السكان القومي ومدته 4 أشهر، مع الأخذ في الاعتبار مواعيد الفصل الدراسي والامتحانات، وتوافق جداول التدريبات مع جداول المحاضرات بالجامعة للطلبة.

مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة

جدير بالذكر أنّ مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة، بكلية الزراعة قد تضمن المشروعات الآتية:

-المشروع الأول: تمكين الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال الصحة والسكان.

- المشروع الثاني: مسابقة المبادرات المجتمعية حول قضايا السكان وتنظيم الاسرة والصحة الإنجابية، ويهدف البرنامج إلى تمكين ورفع قدرات الشباب، وحثهم على الإبداع وابتكار حملات توعوية مختلفة ومبادرات مجتمعية رائدة لرفع مستوى الوعي العام حول قضايا السكان، وتنظيم الأسرة والصحة الجنسية والإنجابية، والمساواة بين الجنسين، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضايا السكان، حيث إنّ المسابقة تُساعد على دراسة أعمق للمشاكل، وإيجاد حلول أكثر فعالية.