اعتماد نتيجة المستوى الأول والثاني بكلية التمريض جامعة كفر الشيخ

اعتمدت الدكتورة صباح أبو الفتوح، عميد كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ، نتيجة المستوى الأول والثاني للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 - 2024، بتوجيهات الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ.

اعتماد نتيجة المستوى الأول والثاني بكلية التمريض

وأكد مصدر بكلية التمريض، لـ«الوطن»، أنّه تم الإعلان عن نتائج المستوى الأول والثاني للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 - 2024، وجرى رفعها على موقع مركز نُظم المعلومات الإدارية الخاص بإعلان نتائج جميع كليات جامعة كفر الشيخ من هنا.

وأوضح المصدر، أنّه تم يوم الاثنين الماضي اعتماد نتيجة المستوى الثالث والرابع للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 - 2024 بكلية التمريض، لافتًا إلى أنّه سيتم فتح باب التظلمات من قبل إدارة الكلية بعد إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية بالكلية ولمدة أسبوعين.

رئيس الجامعة يوجّه بسرعة الانتهاء من تصحيح الامتحانات

وكان الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وجّه بسرعة الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 - 2024 بكل كليات الجامعة، ورصد النتائج، وسُرعة إعلانها في أقرب وقت، لضرورة الاستعداد الجيد لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2023 - 2024.