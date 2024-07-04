جامعة كفر الشيخ تعلن بدء قبول التقدم لترشيحات رؤساء وأمناء وأعضاء اللجان (فيديو)

أعلنت جامعة كفر الشيخ عن بدء قبول التقدم لترشيحات لرؤساء وأمناء وأعضاء لجان قطاعات التعليم الجامعي لدورتها الجديدة 2024 - 2027، اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو وحتى يوم الأحد 21 يوليو 2024، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية مساءً؛ على أنّ يستوفى كل متقدم ملف ترشيحه، قبل تقديمه للجنة المركزية بالجامعة ومقرها مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بالجامعة، «أعضاء اللجنة المركزية».

خطوات التقدم

ووفقاً لما أعلنته الجامعة في بيان، فإنّ خطوات التقدم لرؤساء وأمناء وأعضاء لجان قطاعات التعليم الجامعي لدورتها الجديدة 2024 - 2027، كالتالي:

1- استيفاء ملف بيانات المرحلة الأولى:

- يحظر عدم استنساخ ملف المرحلة الاولى لأنه مبرمج لحساب النقاط تلقائياً بمجرد إدخال المدخلات كما هو منصوص، وفي حالة عدم الالتزام سيُستبعد الملف.

- ملء البيانات على مسئولية المتقدم الشخصية ويتعهد بصحة البيانات المقدمة وطباعتها واعتمادها من جهة العمل التابع لها.

- تحميل الملف من هنا.

2- استيفاء ملف بيانات المرحلة الثانية:

- تحميل الملف من هنا.

- يجب استيفاء جميع المحاور بحيث لا يزيد المقترح عن 2400 - 3200 كلمة «من 6 - 8 صفحات» «استخدام حجم خط 11/12».

- يجب الالتزام بهذا النموذج تماماً، وفي حالة عدم الالتزام سيُستبعد الملف.

3- تسليم المتقدم ملف ترشيحه بصفته الشخصية إلى اللجنة المركزية بجامعة كفر الشيخ ومقرها مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث «أعضاء اللجنة المركزية» بظرف مغلق موقع من المتقدم شاملاً كافة المستندات موثقة ومعتمدة وذلك على النحو التالي:

- ملف المرحلة الأولى مطبوعاً ومعتمداً من جهة العمل + نسخة إلكترونية بصيغة PDF على CD يتضمن الملفات الإلكترونية «بظرف ورقي مستقل داخلياً».

- ملف المرحلة الثانية مطبوعاً ومعتمداً من جهة العمل + نسخة إلكترونية بصيغة PDF على CD يتضمن الملفات الإلكترونية «بظرف ورقي مستقل داخلياً».

- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

الجامعة: المتقدم يتحمل كامل المسئولية عن وجود أي خطأ في ملفه

وطالبت جامعة كفر الشيخ الراغبين في التقديم الاطلاع على المعلومات حول معايير الترشح والمفاضلة لاختيار رؤساء وأمناء وأعضاء لجان قطاعات التعليم الجامعي للدورة الجديدة 2024 - 2027؛ من خلال مشاهدة هذا الفيديو التوضيحي من هنا، مؤكدةً أنّ المتقدم يتحمل كامل المسئولية عن وجود أي خطأ في ملفه.