وكيل «النواب»: إحالة بيان الحكومة وبرنامجها للجنة خاصة لدراسته تمهيدا لمنح الثقة

قال أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، إنه جرى إحالة بيان الحكومة وبرنامجها للجنة خاصة شُكِّلت برئاسته، موضحًا: «اللجنة تضمَّنت عددا كبيرا من رؤساء اللجان ورؤساء الهيئات البرلمانية وعددا من النواب المستقلين والمعارضة».

اللجنة ستنتهي من عملها خلال 10 أيام

وأضاف «سعد الدين»، خلال لقائه مع الإعلامي شادي شاش، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن اللجنة ستنتهي من عملها خلال 10 أيام بحد أقصى، وفق لنص المادة 126 من لائحة المجلس.

وتابع، أن اللجنة ستستدعي الوزراء المعنيين بالمحاور المختلفة الموجودة في برلمان الحكومة لمناقشتهم في هذا البرنامج، وستكون في حالة انعقاد دائم يوميا حتى في أيام الإجازات، للانتهاء من مناقشة المحاور كافة التي يتضمَّنها البرنامج، وبعد انتهاء المناقشات سيتم إعداد تقارير للعرض على المجلس.