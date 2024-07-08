لميس الحديدي عن بيان مدبولي: الحكومة أمام اختبار صعب

علقت الإعلامية لميس الحديدي على بيان الدكتور مصطفى مدبولي، أمام مجلس النواب، قائلة إن الحكومة الجديدة في اختبار صعب، أمام الناس، أو البرلمان أو حتى الرئيس السيسي.

لميس الحديدي: الحكومة الجديدة في تحد صعب

وأضافت لميس الحديدي، عبر برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع على قناة ON، أن الحكومة أعلنت تعهدات واضحة ويحاسبها الجميع على تلك التعهدات التي أعلنت بوضوح عن أرقام وتوقيتات وبالتالي هي أمام اختبار صعب ليس فقط لنيل ثقة البرلمان، لكن لنيل ثقة الناس وتحسين أوضاعهم.

لميس الحديد: الحكومة تعمل على تحقيق رضا المواطن

وتابعت: «نتمنى لها تحقيق رضا الناس، وتحقيق مصالح المواطن، إذ لم تكن في السابق ضمن خطابات الحكومة»، لافتة إلى أن نبرة حديث الحكومة تغيرت وتتحدث عن خطة من 3 سنوات، لأن هذا هو المعدل المُتعارف عليه في خطط التنمية».