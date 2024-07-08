وكيل «النواب»: لجنة دراسة برنامج الحكومة تستمر 10 أيام.. وأول اجتماع لها الأربعاء المقبل

قال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بدراسة برنامج الحكومة، إن الدكتور مصطفى مدبولي ألقى بيان الحكومة اليوم على المجلس، منوها بأن البرنامج طموح ومبشر ونتمنى تحقيقه، لننتقل إلى مكان أفضل.

تشكيل لجنة مكونة من رؤساء اللجان

وأضاف «سعد الدين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «سي بي سي»، أنه تم تشكيل لجنة مكونة من رؤساء اللجان الفرعية والهيئات البرلمانية وعدد من الأعضاء، وسيتم انعقاد اللجنة يوم الأربعاء بحضور عدد من الوزراء لمناقشتهم في برنامج الحكومة وطرح ملاحظات النواب والرد عليها من قبل الوزراء.

وأشار إلى أن الحد الأقصى لدراسة البرنامج 10 أيام، وستنعقد اللجنة حتى يوم الاثنين المقبل، لعرض تقريرها على المجلس في جلسة 21 يوليو، منوهًا بأن التقرير يتضمَّن ملاحظات وتوصيات، على برنامج الحكومة بعد دراسته.