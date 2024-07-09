بعد 9 أشهر من حرب غزة.. فضيحة تكشف عن فشل نظام الإنذار العسكري الإسرائيلي

بعد 9 أشهر من هجوم الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر، كشفت وسائل إعلام عبرية عن فشل نظام الإنذار العسكري الإسرائيلي في رصد الهجوم، مع إهمال الحفاظ على نظام إشارات حيوية كان من الممكن أن يُحذر من الغزو المدمر، وفقًا لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

فضيحة تهزر أركان الأمن الإسرائيلي

وجرى تطوير نظام الإنذار بعد عملية «الجرف الصامد» لعام 2014 في غزة من قبل الوحدة «8200» التابعة لمديرية المخابرات العسكرية الإسرائيلية، والتي شهدت أسوأ صراع في القطاع حتى الآن.

بعد العملية، شكل فريق مشترك من الشاباك والـ«8200» وشعبة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بهدف تطوير نموذج إنذار مبكر لصد هجمات الفصائل في حالة وقوعها، ومع ذلك، أشار مسؤول كبير سابق في المخابرات إلى أنهم بذلوا جهودًا كبيرة، لكنهم فشلوا في استشعار الأمور مبكرًا بما يكفي.

فشل مخابرات الاحتلال الإسرائيلي

وكشف تقرير للقناة «12» الإسرائيلية أن الثقة المفرطة من قائد المخابرات العسكرية، اللواء أهارون هاليفا، كانت أحد أسباب الفشل، إذ استقال بعد الهجوم بسبب دوره في الإخفاقات، وفي المقابل، رفض عميد يوسي سارييل، قائد الوحدة، تحمل المسؤولية واصفًا الاستقالة بأنها «جبن».

ردًا على تقرير قناة «12»، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن وحدة المخابرات كانت جزءًا من الفشل، مع دفاع عن احترافية قائدها، العميد يوسي سارييل، رغم الانتقادات الموجهة إليه.