حدث سعيد في حياة جد الطفلة الفلسطينية «روح الروح».. ماذا حدث؟

في خضم المعاناة التي تُفرزها الحرب الدائرة، يولد الأمل من جديد، فبعد شهور من فقدان الجد الفلسطيني خالد نبهان حفيدته ريم المعروفة باسم «روح الروح»، رزقه الله بطفلة جديدة لابنه ضياء، واختار لها اسم «روجاد» الذي يُشير، بحسب نبهان، إلى وقت الفجر، فبينما تسود الحروب وتُلقي بظلالها على العالم يبث ميلاد «روجاد» بأنّ الحياة تواصل مسيرتها حتى في أصعب الظروف.

الجد الفلسطيني يردد التكبيرات

وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيها الجد خالد نبهان وهو يردد التكبيرات في أذن حفيدته الصغيرة، ثم يمرر تمرة على فمها احتفالاً بقدومها.

وقد حظي خالد نبهان بتعاطف واسع بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يودع حفيدته ريم، التي لم يتجاوز عمرها ثلاث سنوات، بعد استشهادها في الحرب خلال نوفمبر الماضي، فظهر نبهان في الفيديو وهو يحمل جثمان الصغيرة ويخاطبها كما لو أنها حية، مُطلقًا عليها لقب «روح الروح» وسرعان ما أصبح هذا الوصف ملاصقًا لاسم نبهان، وفقد أيضًا الجد الفلسطيني أيضًا حفيداً آخر وهو طارق، والاثنان؛ ريم وطارق، ابنا ابنته.

قصة الجد الفلسطيني أيقونة عالمية

وأصبحت قصة الجد الفلسطيني أيقونة عالمية، تُجسد قسوة الحرب وقوة الصبر التى يتحمله الفلسطينيون من تعذيب وقصف ونزوح من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

واحتفل متابعون من مختلف أنحاء العالم بشخصيته، ونشروا رسومات له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يودّع حفيدته ريم، وتُظهره يبكي أثناء احتضان جثمانها، كما احتفل الكثيرون بعيد ميلاده في ديسمبر الماضي.