بالأسماء.. مفاجأة بشأن رحيل 10 لاعبين عن الأهلي.. سيف زاهر يكشف التفاصيل

فجر سيف زهر مفاجأة بشأن اقتراب رحيل 10 لاعبين عن صفوف النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، كاشفًا أنهم في انتظار موافقة الإدارة على العروض.

سيف زاهر: لاعبان وقعوا عقود انضمامهم لـ الأهلي

قال سيف زاهر عبر برنامجه «ملعب أون» المذاع عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «الأهلي لديه لاعبين يمتلكون العديد من العروض لمغادرة التتش الصيف الحالي تنتظر قرار الإدارة».

وتابع زاهر تصريحاته، قائلاً: «كهربا وأفشة من الدوري السعودي، خالد عبدالفتاح وطاهر محمد عروض محلية، أحمد القدوسي وبيرسي تاو، ومحمود متولي ومحمد الشناوي، وأليو ديانج اللي بنسبة كبيرة ستكون المباراة القادمة هي الأخيرة له مع الأهلي، كل هؤلاء ينتظرون موافقة الإدارة».

وأضاف: «10 لاعبين عندهم عروض أو استغناءات عن خدماتهم الفنية بفرمان من مارسيل كولر».

وأكمل: «هناك صفقات قربت تخلص بشكل رسمي ولكن غير ملعنه، وهناك عملية إحلال وتجديد»

واستمر: «عندي معلومات ان هناك 2 لاعيبه وقعوا على عقود انضمامهم للنادي الأهلي بشكل رسمي وخلصت صفقاتهم، ومنهم مهاجم والأهلي لن يعلن عنهم إلا بعد انتهاء بطولة الدوري»