تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش بدوري Nile.. عاجل

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ30 من دوري NILE.

وأجرى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عددا من التغييرات في تشكيل الأهلي جاء أبرزها عودة مصطفى شوبير على حساب محمد الشناوي، بجانب ظهور ياسر إبراهيم بدلا من رامي ربيعة.

تشكيل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، وياسر إبراهيم، ومحمد عبد المنعم، وكريم فؤاد.

خط الوسط: إمام عاشور، وأكرم توفيق، ومروان عطية، وأحمد عبدالقادر، وطاهر محمد طاهر.

في الهجوم: وسام أبوعلي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وعمر كمال عبد الواحد ورضا سليم وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمود الزنفلي.‏

الأهلي في منافسة صعبة مع بيراميدز على لقب الدوري

ويدخل النادي الأهلي في منافسة قوية وشرسة مع بيراميدز، على لقب الدوري، في النسخة الجارية؛ إذ يتصدر «السماوي» جدول الترتيب برصيد 65 نقطة، حصدها من 26 مباراة.

في المقابل، يأتي الأهلي وصيفا برصيد 54 نقطة، جمعها من 22 مباراة فقط، ويتصدر «الأحمر» بفارق نقطة واحدة، حال فوزه في جميع المباريات المؤجلة.