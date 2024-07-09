المنشطات تفاجئ ثنائي الأهلي بعد الفوز على طلائع الجيش

خضع ثنائي النادي الأهلي حسين الشحات وكريم نيدفيد، لاختبار الكشف العشوائي عن المنشطات بمعرفة الوكالة المصرية للمنشطات، وذلك عقب فوز الأهلي على طلائع الجيش، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، لحساب مباريات الجولة الـ30 من بطولة الدوري المصري.

وعلم «الوطن سبورت»، أن ثنائي النادي الأهلي خضعا لاختبار الكشف العشوائي عن المنشطات بمعرفة المختصين الوكالة المصرية للمنشطات.

وخضع كذلك الثنائي أحمد الشيخ، وزولا من لاعبي طلائع الجيش أيضا لاختبار كشف المنشطات العشوائي رفقة ثنائي الأهلي عقب اللقاء.

وكان النادي الأهلي قد نجح في الفوز على طلائع الجيش، بثنائية دون رد، سجلهما البديل عمرو السولية في الدقيقة 50، والفلسطيني وسام أبو علي في الدقيقة 54.

موقف الأهلي بجدول الترتيب

ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى 57 نقطة من 23 مباراة بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري بفارق 11 نقطة عن بيراميدز المتصدر من 27 مباراة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بيراميدز في مباراة مؤجلة يوم الجمعة المقبل، في صراع الصدارة بينهما.