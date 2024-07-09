رابط التقديم للصف الأول الثانوي العام.. 10 خطوات مختصرة

أعلنت مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات، بدء التقديم للصف الأول الثانوي العام 2024-2025 يوم الأربعاء الماضي، على أن سيستمر حتى 18 أغسطس المقبل، وهو ما دفع الطلاب وأولياء الأمور إلى البحث عن رابط التقديم للصف الأول الثانوي العام.

رابط التقديم للصف الأول الثانوي العام 2024-2025

وحول رابط التقديم للصف الأول الثانوي العام 2024-2025، أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن الدخول إليه من خلال الضغط هنا، كما حددت خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة، بالإضافة إلى شروط القبول.

خطوات التسجيل في الصف الأول الثانوي 2024-2025

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية خطوات التقديم للصف الأول الثانوي العام، وفقًا للبيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم، وجاءت كالآتي:-

- الدخول على موقع الوزارة من خلال الرابط المدون أعلاه.

- تسجيل البريد الإلكتروني، من خلال إدخال كلمة المرور الخاصة بالطالب.

- كتابة اسم الطالب.

- الضغط على الدخول إلى التنسيق.

- الضغط على المزيد لمعرفة معلومات عن تنسيق الثانوية العامة.

- الاطلاع على خريطة التنسيق.

- الضغط على ملء الرغبات.

- اختيار نوع التعليم الثانوي المناسب لمجموع الطالب.

- الضغط على مراجعة الرغبات.

- الضغط على حفظ الرغبات.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي

وحول الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي 2024، حددتها الوزارة على النحو الآتي:

- استمارة التقديم الإلكترونية (الأصل+ 3 صور).

- 4 صور حديثة للطالب مكتوب عليها الاسم.

- استمارة النجاح في الإعدادية 2024 الأصل+3 صور.

- البطاقة الصحية.

- إيصال سداد المصروفات الدراسية من البريد الأصل+ 3 صور منه.

- عدد 2 صور من بطاقة الأب والأم معا مكتوب عليها رقم تليفونه.

- في حالة وفاة الأب يرفق عدد 2 صورة من شهادة الوفاة.

- ملف التقديم الموجود بالمدرسة.

- طابع دعم تعليمي فئة 10 جنيه.

- شهادة ميلاد كمبيوتر للطالب و3 صور منها.

شروط القبول في تنسيق الصف الأول الثانوي

وفيما يتعلق بشروط القبول في تنسيق الصف الأول الثانوي، أوضحت «التعليم» أنها جاءت على النحو الآتي:

- قبول الطلاب حسب المربع السكني أو حسب مربع الإدارات التعليمية.

- الطلاب الحاصلين على مجموع 266 درجة فأكثر، يحق لهم اختيار مدارس الثانوية العامة خارج المربع السكني الخاص بهم

- لا يحق لطلاب الصف الأول الثانوي بأي محافظة التحويل إلى مدارس الثانوية في محافظة القاهرة، إلا بعد أن يتم التنسيق في محافظاتهم.

- الطلاب الحاصلين على مجموع درجات 252 درجة، يحق لهم بالتقدم للمدارس الثانوية التي يرغبونها داخل الإدارة التعليمية فقط.

- لا يسمح بقبول أي طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بالقاهرة بالمدارس الرسمية، إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة من إحدى مدارس القاهرة.