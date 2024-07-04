فيديو توضيحي لطريقة تسجيل تنسيق الصف الأول الثانوي 2024

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيديو توضيحي لكيفية التسجيل للصف الأول الثانوي للتنسيق، للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023-2024، وذلك عبر منصة التنسيق الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

كيفية تسجيل تنسيق الصف الأول الثانوي 2024؟

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنَّه تمّ إتاحة التسجيل على منصة التنسيق الإلكتروني للصف الأول الثانوي (عام- فني) عبر هذا الرابط، إذ يمكن للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023-2024 للمديريات التالية الدخول للتنسيق من خلال الرابط ومعرفة الخطوات عبر الفيديو التوضيحي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب يسجل التنسيق من خلال حساب الطالب والإيميل الموحد الخاص بكل طالب من خلال الخطوات التي توضحها الوزارة في الفيديو التوضيحي، وذلك وفقاً لتنسيق الخاص بكل محافظة على مستوي الجمهورية وذلك للالتحاق بمدارس الثانوي العام والفني.