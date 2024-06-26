المستندات المطلوبة حال فقدان التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما للمديريات التعليمية، بشأن استعاضة الجهاز اللوحي (التابلت المدرسي) المؤمن عليها ضد حالات «الفقد - الاستبدال - الإصلاح» التي جرى تسلميها لطلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023/2024.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، بتبليغ الإدارات ومدارس التعليم الثانوي العام، بالتنبيه على أولياء الأمور الراغبين في استعاضة «التابلت المدرسي» حال حدوث أي في الحالات السالف ذكرها، بالتوجه إلى مقر ديوان عام وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة بدءا من 1 يوليو مع إحضار المستندات الآتية:

المستندات المطلوبة في حالات الفقد

- أصل إثبات قيد معتمدا من المدرسة المقيد بها الطالب.

- أصل شهادة ميلاد للطالب حديثة.

- صورة لبطاقة الرقم القومي لولى الأمر.

- صورة معتمدة ومختومة من المدرسة بإقرار استلام التابلت.

- صورة محضر الشرطة حديث ومعتمد ومختوم من النيابة.

- صورة إيصال تأمين التابلت للصف الأول الثانوي.

- صورة إيصال المصروفات الدراسية للصف الأول الثانوي.

- الرسوم الإدارية 1553 جنيها ويتم دفعها بالفيزا.

- محتويات الجهاز.

مستندات حالات استبدال التابلت

- أصل إثبات قيد معتمدا من المدرسة المقيد بها الطالب.

- أصل شهادة ميلاد للطالب حديثة.

- صورة لبطاقة الرقم القومى لولي الأمر.

- صورة معتمدة ومختومة من المدرسة بإقرار استلام التابلت.

- أصل تقرير شركة الصيانة يفيد بأن تكلفة الإصلاح غير اقتصادية.

- صورة إيصال تأمين التابلت للصف الأول الثانوي.

- صورة إيصال المصروفات الدراسية للصف الأول الثانوي.

- الرسوم الإدارية 1553 جنيها ويتم دفعها بالفيزا.

- يتم تسليم جهاز التابلت بجميع محتوياته.

المستندات المطلوبة في حالات الإصلاح

- أصل إثبات قيد معتمدا من المدرسة المقيد بها الطالب.

- أصل شهادة ميلاد للطالب حديثة.

- صورة لبطاقة الرقم القومى لولي الأمر.

- أصل تقرير شركة الصيانة معتمدا ومختوما من الشركة.

- صورة معتمدة ومختومة من المدرسة بإقرار استلام التابلت.

- أصل فاتورة الإصلاح معتمدة ومختومة من الشركة.

- صور إيصالات التأمين على التابلت للصف الأول الثانوي.

- صورة إيصال سداد المصروفات الدراسية للصف الأول الثانوي.