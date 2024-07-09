عابر للقارات.. صاروخ نووي أمريكي جديد يثير قلق روسيا والصين

رغم ارتفاع تكلفة برنامج «سنتينل» (الخفير) لأكثر من 80%، أعلن «البنتاجون» عن استمراره في تطوير هذا الصاروخ الباليستي العابر للقارات، حسبما ذكرت قناة «روسيا اليوم».

برنامج «سنتنيل»

أكد «البنتاجون»، في بيان، أن مواصلة العمل على برنامج «سنتينل» (الخفير) أمر بالغ الأهمية للأمن القومي.

وشدد على أنه لا خيار آخر سوى المضي قدما ببرنامج «سنتينل»، الذي يضمن قدرة أمريكا على تلبية احتياجاتها الاستراتيجية بشكل فعال، ولا يوجد حل بديل يوفر نفس الفعالية بتكلفة أقل.

ارتفاع تكلفة برنامج «سنتينل» إلى 140 مليار دولار

بحسب بيانات «البنتاجون»، فإن تكلفة برنامج «سنتينل» ارتفعت إلى نحو 140.9 مليار دولار، بزيادة 81% عن التقديرات الأولية التي صدرت عام 2020.

وفي وقت سابق، كان «البنتاجون» يدرس إمكانية التخلي عن تطوير البرنامج، أو إدخال تغييرات عليه.

وتخطط الولايات المتحدة لتحديث قواتها النووية باستبدال صواريخ «مينيتمين 3» القديمة بـ«سنتينل» الجديدة، لكن لن يتم نشر هذه الصواريخ الجديدة قبل عام 2031، وفقًا لتقديرات «البنتاجون».