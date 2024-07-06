أستاذ علوم سياسية: مناظرة بايدن وترامب الأسوأ في تاريخ أمريكا

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن المناظرة بين بايدن وترامب من أسوأ المناظرات في التاريخ الأمريكي، لافتًا إلى أن أول مناظرة رئاسية كانت بين كينيدي ونيكسون، ولكن بالإجماع المناظرة بين بايدن وترامب أسوأ من حيث الأداء والمحتوى، وسيكون لها تأثير كبير على الانتخابات الأمريكية لإظهارها الضعف الشديد التي يعاني منها جو بايدن.

بايدن وترامب من أسوأ المرشحين للانتخابات الرئاسية

وأضاف كمال، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن هناك حالة ضعف للنظام السياسي الأمريكي كله، والحزبين الجمهوري والديمقراطي أبرزا شخصيتين من أسوأ المرشحين للانتخابات في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، فبايدن صحته في حالة سيئة وترامب شخص كاذب، وكل هذا واضح منذ فترة ولكن هناك عناد.

مباراة رياضية لبايدن

وواصل: «بايدن ينظر إلى المسألة كأنها مباراة رياضية، ويقول إنه سيكمل السباق وسيفوز، ولكن الأمر كله بيد الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم للعمل على فوزه، وفي الرأي العام الأمريكي هناك رفض للمرشحين، ويتمنى وجود مرشحين مختلفين من كلا الحزبين».