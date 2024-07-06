معلومات عن فيروس H5N1 بعد ظهور حالات جديدة في أمريكا

حالة من الرعب في الولايات المتحدة بعد ظهور إنفلونزا الطيور في الأبقار والماعز أو فيروس H5N1، مع ظهور حالات جديدة حيث سجلت منظمة الصحة إصابة 4 أشخاص بهذا النوع من الإنفلونزا بعد انتقال العدوى إليهم من الماشية، لذا نستعرض معلومات عن«H5N1» وفق موقع«livescience».

معلومات عن فيروس «H5N1» الجديد

بعد تسجيل أصابة 4 أشخاص بفيروس إنفلونزا الطيور المعروف بفيروس H5N1 مؤخراً بعد انتقال العدوى من الحيوانات، وبشكل خاص تعرضهم لأبقار مصابة، أو ربما سوائل أجسامها أو فراشها، نستعرض هذه المعلومات عنه: