معلومات عن فيروس H5N1 بعد ظهور حالات جديدة في أمريكا
كتب:
نرمين عزت
08:29 م | السبت 06 يوليو 2024
معلومات عن فيروس «H5N1» الجديد
حالة من الرعب في الولايات المتحدة بعد ظهور إنفلونزا الطيور في الأبقار والماعز أو فيروس H5N1، مع ظهور حالات جديدة حيث سجلت منظمة الصحة إصابة 4 أشخاص بهذا النوع من الإنفلونزا بعد انتقال العدوى إليهم من الماشية، لذا نستعرض معلومات عن«H5N1» وفق موقع«livescience».
معلومات عن فيروس «H5N1» الجديد
بعد تسجيل أصابة 4 أشخاص بفيروس إنفلونزا الطيور المعروف بفيروس H5N1 مؤخراً بعد انتقال العدوى من الحيوانات، وبشكل خاص تعرضهم لأبقار مصابة، أو ربما سوائل أجسامها أو فراشها، نستعرض هذه المعلومات عنه:
- فيروس إنفلونزا الطيورH5N1 هو نوع فرعي من إنفلونزا الطيور من النوع أ، وهي مجموعة واسعة من فيروسات إنفلونزا الطيور.
- تصنيفه من أشكال إنفلونزا الطيور «الخطيرة» أو الشديدة من حيث الأعراض.
- يمكن لفيروس H5N1 وفيروسات إنفلونزا الطيور الأخرى من النوع «H5» أن تسبب تلفًا سريعًا لأعضاء الدجاج وتقتل ما يصل إلى 90% إلى 100% من الدجاج الذي تصيبه.
- في غضون 48 ساعة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، كان فيروس H5N1 مسؤولاً عن تفشي إنفلونزا الطيور الرئيسي في مزارع الدواجن الأمريكية والمزارع في بلدان أخرى منذ عام 2022.
- H5N1 يصيب الطيور البرية، ويصيب أحياناً أنواعاً مختلفة من الثدييات، بما في ذلك البشر.
- في الأنواع غير الطيرية، ما زال الفيروس قادراً على التسبب في مرض مميت، ولكن بعض الحالات تكون خفيفة أو بدون أعراض.
- تثير عدوى فيروس H5N1 في الثدييات بشكل عام مخاوف من أن الفيروس قد يتطور ليصيب البشر بسهولة أكبر وربما ينتشر على نطاق واسع بين البشر، مما قد يؤدي إلى ظهور وباء عالمي، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
- قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه يجب الحذر من فيروس الإنفلونزا، لأنه يتسبب في ملايين الوفيات حول العالم سنويًا.