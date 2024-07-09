ما الفئات المستفيدة من مبادرة ابدأ؟.. من كبار المستثمرين حتى الطلاب

على مدار السنوات القليلة الماضية، تسعى الدولة المصرية جاهدة في النهوض بكافة المجالات المختلفة، حرصا من الحكومة على بناء دولة قوية، تستطيع منافسة كبار الدول في كل المجالات، ومن أبرزها الصناعة، ليتمّ إطلاق مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة المصرية، بهدف تقليل فجوة الاستيراد وتهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل، ولتحقيق النمو الاقتصادي والصناعي المستدام، والابتكار في المجال الصناعي.

وهناك عدة فئات مختلفة يمكنها الاستفادة من مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة المصرية، والتي تبدأ من كبار المستثمرين، وحتى طلبة المدارس، ونوضح من خلال هذا التقرير الفئات المستفيدة من مبادرة ابدأ، وفق الموقع الرسمي للمبادرة، كالتالي:

الفئات المستفيدة من مبادرة ابدأ

- المصانع القائمة والتي تحتاج للدعم للتوسعة وزيادة خطوط الإنتاج الخاصة بها.

- المستثمرين الصناعيين الذين يرغبون في إقامة مشروعات ولكنهم يحتاجون للدعم.

- الراغبون في التقديم لمبادرة (معدتك شركتك).

- الطلبة الراغبون في التقديم للمدارس الوطنية للعلوم التقنية.

- الراغبون في الاشتراك في برنامج التحول الرقمي للمصانع المصرية.

ولكل فئة ترغب في الاستفادة من مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة الرسمية بيانات ومستندات خاصة بكل فئة على حدة، لابد من تقديمها وتسجيل كل البيانات المطلوبة للاستفادة من المبادرة.