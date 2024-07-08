ما هي الخدمات اللوجيستية؟.. هدف مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط

صناعة الخدمات اللوجستية أمر مهم في اقتصاد مصر، وهو ما اهتمت به مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط، وذلك بفضل موقع مصر الاستراتيجي بين قارة أفريقيا وآسيا وأوربا، ولوجود المدينة على شاطئ البحر المتوسط، واحتوائها على أكبر ميناء لوجستي بسبب توسطها ما بين مدينة بورسعيد وقناة السويس من الجهة الشرقية، ومدينة الإسكندرية من الجهة الغربية.

مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط

تعد مدينة دمياط من أهم المدن في مجال تصنيع السفن، ويوجد بها العديد من المصانع والمنشآت في هذا المجال، لذلك كان يجب إنشاء مدارس في إطار الخدمات اللوجستية لتعليم الطلاب هذه التقنية، وتم تطوير المناهج طبقًا للمعايير الدولية، وعلى أيدي خبراء مناهج، وبالتعامل مع كبرى الشركات، التي تعمل في هذا المجال، بحسب حديث إيهاب أسعد أحمد النحاس، مدير مدرسة «ابدأ» الوطنية، للعلوم التقنية في دمياط، المتخصصة في مجالي الخدمات اللوجستية.

معلومات عن الخدمات اللوجيستية

أصبح استخدام هذا المفهوم بشكل واسع النطاق في كل من مجالات الأعمال كالشركات والقطاعات الصناعية، وبحسب ويل كينتون، خبير في الاقتصاد وقوانين وأنظمة الاستثمار، في كتابه أهمية اللوجستيات، فإنها تعني العمليات التي من شأنها تأمين الموارد والحصول عليها وتخزينها ونقلها.

ونقدم لكم من خلال «الوطن»، معلومات عن هذه الخدمات، بحسب حديث «النحاس»:

تتم تخزين ونقل الموارد عن طريق السفن.

تتميز بأنها عملية صيانة وتخزين السلع.

تعمل على نقل المنتج من موردي المواد الخام إلى المنظمات التي تتعامل مباشرة مع المستخدمين.

أهداف الخدمات اللوجستية

ولها الكثير من الفوائد، تتمثل في:

تحقيق الاستفادة القصوى من العمليات التجارية

تحقيق الاستفادة من الاستثمارات.

مساعدة المنظمات على السيطرة على المشاكل المختلفة.

تنظيم خدمات ما بعد البيع.

معلومات عن مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط

وأضاف «النحاس» أن المدرسة، تحتوي على عدد من المميزات: