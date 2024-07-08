مسابقة «ابدأ» لدمج طلاب المدارس الفنية في سوق العمل.. جوائز مادية ووظائف

إنجازات عديدة حققتها مبادرة ابدأ الوطنية منذ إطلاقها، بهدف تطوير الصناعة المصرية وتوطين الصناعة الحديثة، إذ تحرص على إطلاق العديد من المسابقات للطلاب والشباب، من أجل تطوير قدراتهم، منها مسابقة «فني مبتكر»، التي أعلنت المبادرة خلال الساعات الماضية، عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، عن انطلاق نهائيات الموسم الرابع لها.

مسابقة «فني مبتكر» من ابدأ

مسابقة «فني مبتكر» تعد المسابقة الأولى والأكبر من نوعها في مصر، وهى تكون خاصة بالمشروعات الابتكارية لطلاب مدارس التعليم الفني على مستوى الجمهورية، وأطلقتها المبادرة بها لإيمانها بأهمية التعليم الفني وأيضا دوره في بناء المجتمع، فضلا عن توحيد الجهود التي تساعد على خلق جيل مبتكر.

مسابقة «فني مبتكر» تنطلق بالشراكة بين مبادرة «ابدأ» والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فضلا عن أكاديمية البحث العلمي، حيث يقدم طلاب مدارس التعليم الفني مشروعاتهم الابتكارية من خلال 3 مسارات، هي: «المسار الصناعي، والزراعي وتكنولوجيا الخدمات، مسار التكنولوجيا التطبيقية».

تقديم جوائز مادية للفائزين

تقدم المسابقة جوائز مادية ومنح تدريبية للطلاب الفائزين، بالإضافة إلى فرص مقدمة من رجال أعمال، من أجل العمل على دعم وتنفيذ مشروعاتهم في المصانع، حيث شارك حوالي أكثر من 14 ألف طالب وطالبة من مدارس التعليم فني، من خلال 25 محافظة.

ودشنت مبادرة ابدأ أيضا مدراس تابعة لها في مناطق مختلفة بأنحاء الجمهورية، منها مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر، وهي خاصة بمجال الذكاء الاصطناعي وأيضا، مدرسة سميرة موسى الصناعية بنات بمدينة بدر، ومدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط، بالإضافة إلى مدرسة دمياط الثانوية العسكرية للصناعات المعدنية سابقا.