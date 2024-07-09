إطلاق حملة «شوف بكرة بعنيك» لكشف أمراض المياه الزرقاء لنزلاء دور المسنين

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، إطلاق حملة «شوف بكرة بعنيك» للكشف والتوعية بأمراض المياه الزرقاء، لجميع المقيمين بدور المسنين بالمحافظات، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن، وفي إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة بنك الخير والجمعية المصرية لأمراض الجلوكوما وشركة جمجوم فارما.

الحملة تستهدف 172 دار مسنين على مستوى الجمهورية

وأوضحت الوزارة، أن الحملة التى انطلقت من محافظة القاهرة، تستهدف 172 دار مسنين على مستوى الجمهورية بإجمالي نحو 4500 مسن ومسنة، حيث تعمل الحملة على إجراء الكشف وتوفير العلاج اللازم بالمجان للحالات المصابة بالمياه الزرقاء.

يأتي هذا في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز الخدمات المقدمة لكبار السن، حيث تتعدد الخدمات التى تقدمها الوزارة لكبار السن، من خلال دور المسنين والبالغ عددها 172 دارا على مستوى 22 محافظة، و 191 نادٍ للمسنين على مستوى الجمهورية، و 27 وحدة علاج طبيعى و26 مركز خدمات لكبار السن، إضافة إلى توفير خدمات مرافق المسن، والتي تستهدف تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية والحفاظ على الترابط والتماسك الأسري من خلال تقديم الرعاية المنزلية.

تحقيق مبادئ الدمج المجتمعي

الوزارة سبق أن أطلقت مبادرة «العمر الذهبي» التي شهدت تنفيذ ثلاث مراحل منها، تهدف إلى تحقيق مبادئ الدمج المجتمعي للفئات الأولي بالرعاية ومنهم فئة كبار السن، وتنفيذ رؤية وسياسة وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم أنواع الرعاية والخدمات من خلال تقديم أنشطة ثقافية ودينية وترفيهية وإبراز مواهب وقدرات كبار السن، بالإضافة إلى تصحيح النظرة المجتمعية لدور وأندية المسنين، ونشر الوعي المجتمعي بقضايا كبار السن.