بدء التقديم في جامعة الإسكندرية الأهلية 2024 اليوم.. ما الضوابط؟

فتحت جامعة الإسكندرية الأهلية، اليوم الثلاثاء، أبوابها لقبول أوراق الطلاب الراغبين في الحصول على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية دفعة 2024، وطلاب الشهادات المعادلة والثانوية العامة حاملي شهادات عام 2023 فقط، على أن يتم فتح باب التقديم لللحاصلين على الثانوية العامة فور إعلان نتيجتهم، إذ يتوفر 19 برنامجا يمكن للطلاب الالتحاق بها.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل التقديم في جامعة الإسكندرية الأهلية بحسب الإعلان الرسمي من قبل الجامعة.

مكان ومواعيد التقديم في جامعة الإسكندرية الأهلية

- التقديم بمقر الجامعة بأبيس عن طريق الطالب وولي أمره.

- مواعيد العمل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر أسبوعياً من الأحد وحتى الخميس.

ضوابط التقديم في جامعة الإسكندرية الأهلية

- يتم الترشيح للبرنامج طبقاً لرغبات ومجموع الطالب وأسبقية التقديم والسعة المتاحة لكل برنامج .

- لن يتم فتح القبول بالبرنامج إلا في حالة توافر العدد المطلوب من المتقدمين لتفعيل البرنامج 50 طالب على الأقل.

- في حالة عدم فتح البرنامج يتم ترشيح الطالب لرغبته التالية.

- في حالة ترشيح الطالب للقبول بالجامعة.