آخر موعد للتقديم في جامعة الإسكندرية الأهلية لطلاب المجموعة الثانية
كتب:
كيرلس مجدي
10:11 م | الأحد 03 سبتمبر 2023
جامعه الأسكندرية الأهلية
أعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية، آخر موعد لقبول المجموعة الثانية من طلاب الثانوية العامة دفعة 2023، وهو الذي يستمر في الوقت الراهن، على أن يكون آخر موعد الثلاثاء 5 سبتمبر 2023.
وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل التقديم في جامعة الإسكندرية الأهلية للطلاب في هذه الآونة، وهم المقبولين في المجموعة الثانية، بحسب إعلان جامعة الإسكندرية الأهلية.
خطوات التقديم
- على الطلاب المقبولين التوجه لمقر الجامعة بأبيس لإنهاء إجراءات القيد والتي تشمل تقديم المستندات ودفع نصف المصروفات الدراسية المقررة لكل برنامج بالإضافة إلى المصروفات الإدارية المتنوعة و التأمين الصحي الخاص.
المستندات المطلوبة في جامعة الإسكندرية الأهلية
- أصل شهادة الثانوية العامة.
- أصل شهادة ميلاد الطالب.
- صورة الرقم القومي للطالب وولي أمره.
- شهادة الحافز الرياضي أو غيره إن وجد.
- 4 صور شخصية للطالب.
- فايل شفاف بكبسولة.
تعليمات جامعة الإسكندرية الأهلية
- على الطلاب الالتزام بالمواعيد المعلنة في قوائم المقبولين.
- يعتبر الترشيح لاغيا ويسقط حق الطالب في القبول بالجامعة في حالة عدم تسليم الملف، وسداد المصروفات الدراسية والإدارية المقررة خلال الفترة المعلنة.