مصروفات جامعة الإسكندرية الأهلية 2024.. للكليات العلمية والأدبية

مع بدء العد التنازلي لنهاية العام الدراسي الحالي، وتحديدًا في نهاية شهر يوليو المقبل وانتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024، حرصت «الوطن» على استعراض مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2024.. في جميع الكليات العلمية والأدبية، تيسيرًا على الطلاب وأولياء أمورهم عند البحث عن مصاريف الجامعات.

مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2024

ويتضمن التقرير التالي، كل التفاصيل عن مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2024 في جميع الكليات العلمية والأدبية، وفقا لما نصّت عليه توصيات وقرارات المجلس الأعلى للجامعات، وهي كما يلي:

مصاريف كليات جامعة الإسكندرية الأهلية 2024

- مصاريف كلية الطب البشري جامعة الإسكندرية الأهلية 2024 بلغت 145 ألف جنيه.

مصاريف كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية الأهلية 2024 بلغت نحو 130 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية الأهلية 2024 بلغت نحو 115 ألف جنيه.

- مصاريف كلية العلوم جامعة الإسكندرية الأهلية 2024 بلغت نحو 55 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الإعلام والاتصال جامعة الإسكندرية الأهلية 2024 بلغت نحو 50 ألف جنيه.

- مصاريف كلية العلوم الاجتماعية جامعة الإسكندرية الأهلية 2024 بلغت نحو 50 ألف جنيه.

- مصاريف كلية العلوم الإدارية جامعة الإسكندرية الأهلية 2024 بلغت نحو 50 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الحاسبات جامعة الإسكندرية الأهلية 2024 بلغت نحو 60 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الهندسة جامعة الإسكندرية الأهلية 2024 بلغت نحو 85 ألف جنيه.