33 وظيفة متاحة في جامعة الإسكندرية الأهلية.. الشروط ومواعيد التقديم

أعلنت جامعة الإسكندرية، عن حاجتها لموظفين من العاملين بجامعة الإسكندرية، لانتدابهم انتدابا كليا بجامعة الإسكندرية الأهلية، اعتبارا من بداية العام الجامعي 2023- 2024، بمجموع 33 وظيفة متاحة.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل 33 وظيفة متاحة في جامعة الإسكندرية الأهلية، من خلال استعراض الشروط ومواعيد وأماكن التقديم، بحسب الإعلان الرسمي من الجامعة الأهلية.

وظائف جامعة الإسكندرية الأهلية

- 6 أماكن متاحة لوظيفة السكرتارية التنفيذية لبرامج الجامعة- مكانين في وظيفة الحسابات- 8 أماكن في القبول والتسجيل ( شئون الطلاب )- مكانين في وظيفة التوريدات- مكانين في وظيفة أمين مخزن- 3 أماكن في الشئون العامة تتمثل في « كهربائي، سباك، شئون إدارية».- 8 أماكن في وظيفة أمين معمل- مكانين في وظيفة أمين معمل حاسبات.

خطوات ومواعيد التقديم

- يتم تقديم الأوراق والسيرة الذاتية لدى مكتب السيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمبنى إدارة الجامعة بالشاطبي- الدور الثاني.

- تبدأ عمليات التقديم اعتبارا من يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر وحتى الخميس 7 سبتمبر 2023.