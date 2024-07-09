مقترح لمحافظ الإسكندرية الجديد لتطوير السياحة.. لجنة تسهل الفعاليات الثقافية

طالب محمد سعد، الخبير السياحي بالإسكندرية، من المحافظ الجديد بضرورة تشكيل لجنة تضم مديريتي السياحة والثقافة، تكون مختصة بدراسة جميع الفعاليات الفنية والثقافية التي تقام على أرض الإسكندرية.

وأضاف سعد في تصريح خاص لـ«الوطن»، على هامش حركة المحافظين الجدد 2024، أن أهمية هذه اللجنة في دراسة المعوقات والتحديات لتلك الفعاليات والقطاعين السياحي والثقافي لحلها وتنظيمها بما يليق بمدينة الإسكندرية.

تفاصيل تشكيل اللجنة السياحية المقترحة في الإسكندرية

وأشار إلى أن اللجنة من المفترض أن يرأسها محافظ الإسكندرية وتضم جميع مسؤولي قطاعي السياحة والثقافة، من أجل إصدار قرارات سريعة ونافذة لتسهيل الفعاليات بعد دراستها بعناية.

عوامل تساعد على تطوير السياحة في الإسكندرية

وأكد أن من أهم عوامل تطوير السياحة هو إعادة نظر في رصف شوارع الإسكندرية لتسهيل حركة السياح، كونها من أهم أسباب الرواج السياحي، مؤكدا أنها أولوية لدى المحافظ الجديد.

سياحة المؤتمرات والفعاليات الثقافية

وأكد أن مصر ودول العالم تهتم بسياحة المؤتمرات والفعاليات الثقافية حاليا، مشيرا إلى أن الإسكندرية تتمتع بقيمة تاريخية وأماكن تجعلها قبلة في هذا التخصص من السياحة.