«سياحة ومصايف الإسكندرية»: إقبال كبير على الشواطئ في ثالث أيام العيد

شهدت شواطئ الإسكندرية في اليوم الثالث لعيد الأضحى المبارك، إقبالًا كبيرًا من المواطنين وزائري الإسكندرية، وازدحمت الشواطئ لأول مرة منذ بداية فصل الصيف، وكثفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، جهودها لضمان تقديم الخدمات للمواطنين وحمايتهم من التعرض لأي عمليات ابتزاز أو استغلال، وبالإضافة لمراقبي ومشرفي الشواطئ، وضعت الإدارة المركزية، لافتات على كل الشواطئ بأرقام تليفونات الإدارة والمشرفين لتلقي أي شكاوى من المواطنين.

تواجد دائم لمشرفي الشواطئ

قال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، لـ«الوطن»، إن هناك زيادة في توافد الرواد على شواطئ الإسكندرية منذ الصباح الباكر، إذ وصلت نسبة الإشغال بشاطئ ميامي العام إلى 100% قبل العاشرة صباحًا، مع وصول نسب الإشغال إلى 80% في معظم شواطئ القطاع الشرقي، بينما كانت نسب الإشغال في القطاع الغربي والعجمي 40%، مع تواجد مكثف لمشرفي الشواطئ حتى لا يتعرض المواطن لأي استغلال أو مغالاة في أسعار الدخول.

الاستماع إلى تعليمات المنقذين

وأشار عبد الرازق إلى أنه جرى رفع الراية الخضراء على شواطئ القطاع الشرقي، بينما رفعت بعض شواطئ القطاع الغربي، والعجمي الراية الصفراء، والبعض الآخر الراية الحمراء، وأهاب بالمصطافين الاستماع إلى تعليمات رجال الإنقاذ وتجنب السباحة في الشواطئ ذات المواجهات الواسعة، وكذلك عدم ركوب البدالات في الشواطئ التي رفعت الرايات الحمراء والصفراء.

وأكد أنّ دورات المياه ووحدات تغيير الملابس مجانًا، ولا توجد إكراميات إجبارية، ونرجو الحفاظ على نظافة الشاطئ وعدم إلقاء المخلفات على الرمال، وضرورة إلقاؤها في المكان المخصص.