طلاب بالجامعة المصرية اليابانية يصنعون غواصة بحرية في مسابقة دولية

أعلن الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، فوز فريق من طلاب نادي الروبوتات بالجامعة بالمركز الثاني في مسابقة Go Dive Derby، والتي جرى تنظيمها للمرة الأولى في مصر، واستضافتها الجامعة البريطانية في مصر، بالاشتراك مع منظمات discovery وinnovative STEAM foundation، إضافة إلى العديد من الرعاة من بينها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

أوضح رئيس الجامعة، في بيان اليوم، أن فريق طلاب الجامعة نجح فى تصميم وتصنيع وبرمجة واختبار الغواصة «الوحش الأبيض- shiro kaijin» معتمدًا على الموارد التي توفرها الجامعة، ومنافسة الغواصات الأخرى المصممة خصيصا للمشاركة في المسابقة من مختلف الجامعات.

أسماء الطلاب الفائزين

وهنأ «عدلي» فريق الطلاب الفائز، والذي يضم من قسم هندسة الميكاترونيات الطلاب محمود مرسي خميس، حمد النحاس، أحمد لؤي العطا، بسملة إيهاب، عمار عادل؛ ومن هندسة وعلوم الحاسب عبدالعزيز سرور، أحمد ياسر جامع، كريم ياسر أحمد، أحمد محمد أحمد حسن، منة عبدالمعطي نصير، مصطفى أحمد عاطف، عمرو عبدالخالق مشرف، عبدالرحمن أحمد شاهين، نادين السيد، أنس بدر؛ ومن هندسة الإلكترونيات أحمد ياسر حفظ، مريم محمد محمود جاد الله؛ ومن الهندسة الصناعية عمر حسين.

عوامل نجاح الطلاب في المسابقة

وأشار عدلي إلى أن الجامعة المصرية اليابانية تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع طلابها على المشاركة في مختلف المسابقات المحلية والدولية ذات الصلة بمجالات دراستهم، وتقديم الدعم الفني والمالي لذلك، تحقيقا لرسالة الجامعة، وأهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 حيث تقوم الجامعة بتوفير كل الإمكانيات لطلابها بمعاملها التي تضم أحدث الاجهزة والمعدات والتي قامت بتوفيرها دولة اليابان لدعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.