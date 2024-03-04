الجامعة اليابانية تنظم أول ورشة عمل مشتركة حول النظم الكهروميكانيكية

قال الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية العلوم والتكنولوجيا، إنه في إطار دعم جهود الدولة المصرية في النهوض بالاقتصاد وتطوير الصناعة، لدعم المبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات»، تنظم الجامعة ورشة عمل تحت عنوان «ورشة العمل الأولى بين مصر واليابان حول النظم الكهروميكانيكية الدقيقة وتعليمها العملي»، خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس الجاري، وذلك للنهوض بمستوى التعاون بين الصناعة والبحث العلمي في مجال النظم الكهروميكانيكية الدقيقة، وللتدريب العملي على إمكانيات الغرفة النظيفة بمركز تميز التصنيع متناهي الصغر بالجامعة المصرية اليابانية.

الورشة ممولة من صندوق تطوير العلوم والتكنولوجيا

وأوضح رئيس الجامعة اليابانية، في بيان اليوم، أن الورشة ممولة من صندوق تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) من خلال الباحث الرئيسي الدكتور أحمد رشاد فتح الباب، بالتعاون مع أساتذة متميزين من جامعة كيوتو للعلوم المتقدمة وجامعة كيوتو باليابان بقيادة الباحث الرئيسي من الجانب الياباني الدكتور أوسامو تاباتا.

ورشة لمهندسي الصناعة

وأشار إلى أن الورشة هي أحد أنشطة برنامج التعاون المصري الياباني مع الجمعية اليابانية لتعزيز العلوم، موضحا أن الورشة موجهة بشكل أساسي لمهندسي الصناعة، بالإضافة إلى الباحثين المتميزين من المراكز البحثية والجامعات المعنية بتخصص الورشة.