وفد من السفارة الألمانية يزور الجامعة اليابانية لبحث التعاون المشترك

استضافت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وفداً ألمانياً رفيع المستوى من السفارة الألمانية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعة والهيئة الألمانية للتبادل العلمي «DAAD».

وضم الوفد كلا من لورينا موهر، رئيس قسم العلوم بالسفارة الألمانية في القاهرة؛ والدكتور كارستن والبينر، مدير المكتب الإقليمي لـ«DAAD» في القاهرة؛ وفاطمة سليمان، نائب مدير المكتب الإقليمي في القاهرة؛ وماتياس رويتر من المكتب في القاهرة؛ وهدى المحجوب، رئيس مكتب القاهرة لجامعة برلين الحرة.

وكان في استقبال الوفد الدكتور هاني هلال، رئيس مجلس الأمناء ووزير التعليم العالي والبحث العلمى الاسبق؛ و الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانيةو الدكتور هاشيموتو شوجي، النائب الأول للشؤون الإقليمية والدولية و الدكتورسامح ندا، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم ، وبحضور لفيف من عمداء الكليات بالجامعة حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والهيئة الألمانية للتبادل العلمي.

عرض تعريفي بنشأة الجامعة في مصر

وبحسب بيان الجامعة المصرية اليابانية اليوم، فإن اللقاء ضم تقديم عرضاً تعريفيا حول الجامعة ونشأتها بالتعاون بين حكومتي مصر واليابان كما تم استعراض أهم البرامج الدراسية التى تقدمها كليات الجامعة والمنح الدراسية، وكيفية دعم الجامعة للصناعة كمركز للتميز.

تبادل ثقافي بين الجامعة اليابانية والسفارة الألمانية

من جانبهم، أبدى أعضاء الوفد الألماني اهتماماً كبيراً بمعرفة المزيد عن الجامعة، مؤكدين على أهمية التبادل الثقافي، وأكد الدكتور هاني هلال والدكتور عمرو عدلي على أهمية التبادل الثقافي ليس فقط داخل الجامعة ولكن كفكرة عامة للشباب.

وفي ختام الزيارة، قام الوفد بجولة تفقديه في الجامعة زارو خلالها، مركز الدكتور أحمد الجوهري للتميز البحثي وعدد من معامل الجامعة ، بالإضافة إلى مكتبة السفيرة فايزة ابو النجا المركزية.

وتعد هذه الزيارة خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات والجهود التعاونية بين الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والمؤسسات الأكاديمية الألمانية.