رئيس الجامعة اليابانية يفتتح المعرض الثالث لطلاب برامج الفن والتصميم  

افتتح الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا «EJUST»، المعرض الثالث لطلاب برامج الفن والتصميم والذى يضم أعمال طلاب الفرقة الأولي، ومشروعات طلاب الفرقة الثانية في فصل الخريف لبرامج تصميم المنتجات الصناعية والتصميم الداخلي وتصميم الميديا الرقمية والفنون في الصناعات الإبداعية.

دعم التصميم والصناعة المصرية

وقال الدكتور عمرو عدلي إن مخرجات مشروعات الطلاب تمثل نواة حقيقية لتطوير ودعم التصميم والصناعة المصرية، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على أن توفر للطلاب تجربة تعليمية متكاملة مع الصناعة، مشيدا بدور برامج الفن والتصميم في الصناعة والمجتمع في إعداد أجيال متميزة ومختلفة لمواكبة متطلبات سوق العمل في عصر التحول الرقمي.

إتقان الطلاب لأدوات وبرامج تصميم المنتجات

من جهته، عبر الدكتور محمد هلال عن إعجابه بمستوي طلاب الجامعة المصرية اليابانية وامتلاكهم المهارات والجدارات المطلوبة للتصميم في عصر التحول الرقمي، كما أشادت الدكتورة داليا يونس باهتمام الجامعة اليابانية ببناء عقلية وشخصية الطالب مع التركيز على التصنيع والإنتاجية.

وأثنى المهندس يوسف العربي على مستوى تصميمات الأجهزة المنزلية المعروضة، وعلى إتقان الطلاب لأدوات وبرامج تصميم المنتجات وقدرتهم علي إظهار أفكارهم التصميمية بصور متعددة متطورة.

وأضافت المهندسة ياسمين أن الطلاب يتميزون بفكر إدراكي جيد جدا لمتطلبات سوق العمل، ما يجعلهم قادرين على مواكبة التغيرات والاستجابة لها في المستقبل بصورة أفضل.