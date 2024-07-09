نموذج امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2024.. «رسمية من الوزارة»

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نموذج امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2024، للتدريب الطلاب على حل الامتحانات وشكل الأسئلة الموضوعية والمقالية، الذي يؤديها طلاب شعبة علمي علوم غدًا الأربعاء وذلك وفقًا للجداول المعتمدة رسميًا.

رابط نموذج امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، رابط نموذج امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2024 على الموقع الرسمي للوزارة، والذي تم وضعه من قبل أفضل معلمين وخبراء في المادة وذلك للتدريب على الامتحانات، بالإضافة إلى إتاحة الإجابات الخاصة بالامتحانات حتي يتعرف الطالب على إجابته.

وأكدت وزارة التعليم، أن نموذج امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2024 بروفة لامتحان نهاية العام الدراسي، ومحاكاة للامتحان حيث يستطيع الطالب حل الامتحانات ومقارنة إجابته بالإجابات الصحيحة بالنموذج.

رابط أسئلة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2023

كما أتاحت وزارة التربية والتعليم، رابط أسئلة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2023، الذي أداه الطلاب العام الماضي، مشيرا إلى أن امتحانات هذا العام ستكون بنفس المواصفات وشكل وعدد أسئلة امتحانات وتوزيع الدرجات، وسيكون صورة طبق الأصل من شكل الأسئلة الموضوعية والمقالية.